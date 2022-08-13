Demet Özdemir Belli Ki, Paraya Para Demiyor! Pazardan Alsa 5 Lira Vereceği Gömlek Tam Tamına… “Yazık Günah, Milyonlarca Kişi Aç!”
Günler sonra dünya evine girecek olan Demet Özdemir, belli ki paraya para demiyor. Oğuzhan Koç’un konserini izlemek için en önde oturan güzel oyuncunun giymiş olduğu kıyafetin bedeli büyük bir merak konusu olmuştu. Gömleğin fiyatını görenler ise “Pazardan alsa 5 lira vereceği gömleğe bakın” yorumlarında bulundu! Serveti üzerinde taşıyan Demet Özdemir’e tepkiler arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde biricik aşkı Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, 60 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takarak “Evet” demişti. Sarıyer’de bir otelde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, otelin kral odasında Sakiler grubunun içeri girmesiyle birlikte evlenme teklifi almıştı. Lüks kıyafet giymeyi sevdiği bilinen Demet Özdemir’in tek bir gömleğinin fiyatı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.