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13 Ağu 2022 - 10:56

Demet Özdemir Belli Ki, Paraya Para Demiyor! Pazardan Alsa 5 Lira Vereceği Gömlek Tam Tamına… “Yazık Günah, Milyonlarca Kişi Aç!”

Günler sonra dünya evine girecek olan Demet Özdemir, belli ki paraya para demiyor. Oğuzhan Koç’un konserini izlemek için en önde oturan güzel oyuncunun giymiş olduğu kıyafetin bedeli büyük bir merak konusu olmuştu. Gömleğin fiyatını görenler ise “Pazardan alsa 5 lira vereceği gömleğe bakın” yorumlarında bulundu! Serveti üzerinde taşıyan Demet Özdemir’e tepkiler arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…