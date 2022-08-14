Masterchef Yarışmasında Son Önlüğü Alan İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Artık Canına Tak Edecek! Ana Kadronun 12. İsmi Kaan MI, Ege Mi Oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan yarışmanın son bölümünde şefler, yarışmacılardan su böreği istemişti. İlk turda başarılı olan yarışmacılar, ikinci turda tere ile en iyi yemeği çıkartmayı çalışmıştı. Burak ise yarışmacılar arasında en başarılı isim olmuş ve önlüğü alan isim olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması bomba bir biçimde ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Masterchef Yarışmasının Ana Kadruya Katılan 12. İsmi Kaan Oldu....

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