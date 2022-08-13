Masterchef Yarışmasında Son Önlüğü Alan İsim İfşa Oldu! Acun Ilıcalı’nın Artık Canına Tak Edecek; Seyirciler Televizyonlarını Kırmaya Yeminle! O İsim…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son önlüğü alan isim resmen ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın artık canına tak edeceği, tüm elemanları evine yollayacağına dair iddialar gündeme gelirken; seyirciler ise artık televizyonlarını kıracağını açıkladı! O isim ana kadroya gireceğini duyanlar resmen neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından sunulan yarışmanın son bölümünde şefler, yarışmacılardan su böreği istemişti. İlk turda başarılı olan yarışmacılar, ikinci turda tere ile en iyi yemeği çıkartmayı çalışmıştı. Burak ise yarışmacılar arasında en başarılı isim olmuş ve önlüğü alan isim olmuştu. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması bomba bir biçimde ifşalandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.