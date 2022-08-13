Müge Anlı, Biricik Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yeni Sezonda Bambaşka Biri Olacak; Kaşı, Gözü, Burnu, Dudakları… “Yok Artık!”

Programda ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı; kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetlerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllardır, milyonlarca kişinin yarasına merhem olan Müge Anlı, programının son sezonu bitmeden hemen önce evleneceğini duyurmuştu. Başarılı ismin evlilik kararından sonra sosyal medyada sessizliğe bürünmesi, bomba bir iddianın gündeme gelmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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