Müge Anlı, Biricik Kocası İstedi Diye Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Yeni Sezonda Bambaşka Biri Olacak; Kaşı, Gözü, Burnu, Dudakları… “Yok Artık!”
Milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuş olan Müge Anlı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! Biricik kocasının kendisinden bomba bir istekte bulunduğu, bunun üzerine Müge Anlı’nında çalışmalara başladığı konuşulmaya başlandı! Yeni sezonda bambaşka birisi olacak olan Müge Anlı; kaşı, gözü, burnu ve dudaklarıyla ortalığı kasıp kavuracak! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Programda ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı; kayıp, kaçırılma ve faili meçhul cinayetlerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllardır, milyonlarca kişinin yarasına merhem olan Müge Anlı, programının son sezonu bitmeden hemen önce evleneceğini duyurmuştu. Başarılı ismin evlilik kararından sonra sosyal medyada sessizliğe bürünmesi, bomba bir iddianın gündeme gelmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.