- 14 Ağu 2022 - 07:15

Yargı Dizisinin 2. Sezonu Basına Sızdı! Senaristin Son Hamlesi Şok Etti! Son Nokta Konuldu! Milyonlar Aylardır Bu Anı Bekliyordu Ama… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’dan ikinci sezon resmen basına sızdı! Senaristin saçını başını yolacağı ve artık son noktasına geleceği konuşulurken; milyonların aylardır beklediği Yargı dizisinin yeni bölümlerinin yayınlanmayacak olması, “Yok artık” dedirtti! Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yerle bir olacağı bilinirken; Yargı izleyicisi şok içerisinde kaldı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü, Haziran ayında ekranlara gelmişti. Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in Ilgaz’ın katili olduğu ortaya çıkmıştı. Ceylin’in böyle bir şey yapmayacağından emin olan seyirci ise suçu Ceylin’in annesinde bulmuştu. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Yargı dizisinin senaryosu basına sızınca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ağu 2022 - 07:15 Ankara- Yaşam

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