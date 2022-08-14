Tarım Kredi Market (BUGÜN) Fiyatları Yarıya İndirdi! İşte Fiyatları Düşecek Ürünler ve İndirimin Geçerli Olacağı Tarihler!
Ülkemizde market ürünlerinin fiyatları hızla artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müdahale edildi ve büyük indirimlerin uygulandığı Tarım Kredi Markette satışa sunulan ürünlerde etiketlerin daha da düşürülmesi kararı verildi. İşte kesin indirimlerin uygulanacağı o ürün listesi ve indirim tarihi...
Güncel olarak ülkemizde son zamanlarda yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile hayat pahalılığı tamamen yukarı çıkmış durumda. Akaryakıttan elektroniğe, giyimden gıdaya kadar hemen hemen her alanda fiyatlar yükselmeye devam ederken her ne kadar memur, asgari ve emekli maaşı alan vatandaşların maaşlarına da zam yapılsa da artan fiyatlara karşı tüketiciler zor durumda kalmakta.
Özellikle market ürünlerinde yaşanan zamlar ise vatandaşların en önemli gündemleri arasında yer alıyor. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere bütün ürünlerde yaşanan fiyat artışları halkı zor durumda bırakırken devlet onayı ile kurulan Tarım Kredi Market, vatandaşlara kampanyalı fiyatlara sahip ürünleri satışa sunarken bir hamle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi ve Tarım Kredi Marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarının düşürüleceği duyuruldu. İşte haber ile ilgili detaylar.
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14 Ağu 2022 - 07:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.