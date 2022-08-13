- 13 Ağu 2022 - 16:31 G: 13 Ağu 2022 - 16:40

Masterchef Yarışmasına Serhat Doğramacı “Şef” Olarak Dönüyor! Acun Reytingler Artmayınca Öyle Bir Çözüm Buldu Ki, Şefler Zangır Zangır Sallanıyor! Koltuk Ayarlandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir değişim resmen kapıda! Acun Ilıcalı, reytinglerin düşmesinin ardından öyle bir karar verdi ki, hem televizyon dünyası hem de şeflerin zangır zangır titreyeceği ortaya çıktı! Koltuğun ayarlandığı ortaya çıkınca; Serhat Doğramacı sevenleri resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi! Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasının ana kadrosu yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. 11. kişinin belli olduğu Masterchef yarışmasında yeni sezon için bomba değişiklik yapılmıştı. Stüdyonun değişiminden hemen sonra Acun Ilıcalı, şeflerin arasına bir ismi daha ekledi: Serhat Doğramacı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ağu 2022 - 16:31 Ankara- Yaşam

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