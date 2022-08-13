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13 Ağu 2022 - 16:31

Masterchef Yarışmasına Serhat Doğramacı “Şef” Olarak Dönüyor! Acun Reytingler Artmayınca Öyle Bir Çözüm Buldu Ki, Şefler Zangır Zangır Sallanıyor! Koltuk Ayarlandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir değişim resmen kapıda! Acun Ilıcalı, reytinglerin düşmesinin ardından öyle bir karar verdi ki, hem televizyon dünyası hem de şeflerin zangır zangır titreyeceği ortaya çıktı! Koltuğun ayarlandığı ortaya çıkınca; Serhat Doğramacı sevenleri resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…