- 14 Ağu 2022 - 09:59 G: 14 Ağu 2022 - 10:17

Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Acun Ilıcalı’yla olan evliliği sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, şu sıralar Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil yapıyor! Kısa bir süre önce hamile olarak anılan Şeyma Subaşı bu iddialara yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti. Çevresindeki kişilere hamile olduğunu dile getiren Şeyma Subaşı, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrıldığı sevgilisi Meedo’yla yeniden barışan Şeyma Subaşı, kızıyla birlikte Paris’te görüntülenmişti. Şeyma Subaşı çok geçmeden yeniden aşk yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı. İkilinin hamilelikten dolayı barıştığı gündeme gelirken; Subaşı iddialara öyle bir yanıt verdi ki, gören duyan “Meedo kefeni yırttı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…

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14 Ağu 2022 - 09:59 Ankara- Yaşam

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