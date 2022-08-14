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14 Ağu 2022 - 09:59

Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Acun Ilıcalı’yla olan evliliği sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, şu sıralar Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil yapıyor! Kısa bir süre önce hamile olarak anılan Şeyma Subaşı bu iddialara yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti. Çevresindeki kişilere hamile olduğunu dile getiren Şeyma Subaşı, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…