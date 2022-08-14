Şeyma Subaşı “Hamile” İddialarına Yanıt Verdi! Sağa Sola “Hamileyim” Diyordu; Meedo Bu Kez Kefeni Yırttı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Acun Ilıcalı’yla olan evliliği sonrasında ününe ün katan Şeyma Subaşı, şu sıralar Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tatil yapıyor! Kısa bir süre önce hamile olarak anılan Şeyma Subaşı bu iddialara yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti. Çevresindeki kişilere hamile olduğunu dile getiren Şeyma Subaşı, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrıldığı sevgilisi Meedo’yla yeniden barışan Şeyma Subaşı, kızıyla birlikte Paris’te görüntülenmişti. Şeyma Subaşı çok geçmeden yeniden aşk yaşadıklarını paylaşmaya başlamıştı. İkilinin hamilelikten dolayı barıştığı gündeme gelirken; Subaşı iddialara öyle bir yanıt verdi ki, gören duyan “Meedo kefeni yırttı” yorumlarında bulundu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.