Hande Erçel Oyunculuğu Bıraktı Mı? Kerem Bürsin’den Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, İnanılır Gibi Değil! Meğer Aylardır Bu Yüzden… “Yok Artık!”

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden yetenekli kişilerin bulunduğu Sen Çal Kapımı dizisi, Türk dizi tarihine giren diziler arasında yerini almıştı. 90 ülkeden fazla ekranlarda yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi, Hande Erçel’in kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmasına neden olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir projede bulunmayan Hande Erçel’in oyunculuğu bıraktığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…

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