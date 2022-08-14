Hande Erçel Oyunculuğu Bıraktı Mı? Kerem Bürsin’den Sonra Öyle Bir Karar Verdi Ki, İnanılır Gibi Değil! Meğer Aylardır Bu Yüzden… “Yok Artık!”
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde çalışan Hande Erçel’in oyunculuğu bıraktığı konuşulmaya başlandı! Kerem Bürsin’den sonra aldığı kararla herkesi şok içerisinde bırakan Hande Erçel’in verdiği karar ise inanılır gibi değiş! Aylardır sırf bu sebepten ekranlarda olmadığı ortaya çıkan Hande Erçel, sevenlerine “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi birbirinden yetenekli kişilerin bulunduğu Sen Çal Kapımı dizisi, Türk dizi tarihine giren diziler arasında yerini almıştı. 90 ülkeden fazla ekranlarda yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi, Hande Erçel’in kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmasına neden olmuştu. Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir projede bulunmayan Hande Erçel’in oyunculuğu bıraktığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.