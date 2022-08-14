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14 Ağu 2022 - 21:36

Seda Sayan’ın Etekli Adamla Paylaşım Yapması Linçe Neden Oldu! Daha Fazla Hakarete Dayanamadı; Apar Topar Yayından Kaldırdı! “İyice Şaşırdın!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım topa tutuldu! Etekli bir adamla paylaşımda bulunan Seda Sayan’a hakaretler arka arkaya geldi. Bunun üzerine Çağlar Ökten anında eşine “Sil şunu” dedi! “İyice şaşırdın” yorumlarını alan Seda Sayan, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…