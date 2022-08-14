Seda Sayan’ın Etekli Adamla Paylaşım Yapması Linçe Neden Oldu! Daha Fazla Hakarete Dayanamadı; Apar Topar Yayından Kaldırdı! “İyice Şaşırdın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım topa tutuldu! Etekli bir adamla paylaşımda bulunan Seda Sayan’a hakaretler arka arkaya geldi. Bunun üzerine Çağlar Ökten anında eşine “Sil şunu” dedi! “İyice şaşırdın” yorumlarını alan Seda Sayan, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’den 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde doğru; Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. Oğlu Oğulcan Engin ise Çağlar Ökten’i kabul etmediği için gelmeyeceği yönünde açıklamasını iddialara göre yapmış ve annesine “Sessiz sedasız evlen” açıklamasında bulunmuştu. Seda Sayan, biricik oğlunu kırmamış ve sessiz sedasız evlenmeye karar vermişti. Peki, Seda Sayan neden topa tutuldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.