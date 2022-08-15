Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirimi Pazartesi (BUGÜN) Başlıyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 15 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…
Tarım kredi market beklenen dev indirimi bugün başlatıyor. 30 farklı ürün çeşidinde geçerli olacak indirim için raflar yeniden donatıldı. Demirbaş gıda kategorisinde yer alan un, şeker, tuz, yağ gibi birbirinden özel ve farklı ürünlerin indiriminin detayları haberimizde...
Tarım kredi market beklenen dev indirimi bugün başlatıyor. 30 farklı ürün çeşidinde geçerli olacak indirim için raflar yeniden donatıldı. Demirbaş gıda kategorisinde yer alan un, şeker, tuz, yağ gibi 30 farklı ürün piyasa değerinin altında satışa sunulacak. Marketler arası rekabeti artıracak olan bu yeni hamle ile evlerin bereketi artacak.
15 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…
Vita Bitkisel Yağ 2 litre: 98,90 TL
TKK Mısır Yağı 5 litre: 189 TL
TK Anadolu Ayçiçek Yağı 5 litre: 146,90 TL
TK Ayçiçek Yağı 2 litre: 64,90 TL
TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 1 litre: 54,90 TL
TK Anadolu Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litre: 66 TL
TK Anadolu Naturel Sızma Zeytinyağı 2 litre: 117,90 TL
TK Anadolu Riviera Zeytinyağı 2 litre: 107,90 TL
TK Riviera Zeytinyağı 2 litre: 139,90 TL
TK Sızma Zeytinyağı 2 litre: 180 TL
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15 Ağu 2022 - 14:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.