Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile birlikte temel ürün olarak görülen 30^dan fazla üründe etiketleri yarıya indiren Tarım Kredi Market, bugün (15 Ağustos) başlayan indirim ile güncel fiyatları paylaştı. İşte Tarım Kredi Market’teki inanılmaz indirimli bakliyat, şeker ve makarna fiyatları.
Tarım Kredi Kooperatif Market, son zamanlarda yaptığı indirimler ile halkın gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde market reyonlarında bulunan ürünlerin fiyatlarının hayli artması nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım Kredi Marketlerde geçerli olmak üzere birçok üründe indirim kararı verilmişti. Bugün (15 Ağustos) kampanyanın başlatılması ile de indirimli ürünler merak konusu oldu. İşte Tarım Kredi Marketteki indirimli ürünler ve fiyatları.
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15 Ağu 2022 - 14:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.