Tarım Kredi Market’te Fiyatlar Yüzde 35 Düştü! Bakliyat Ürünleri, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!

Tarım Kredi Kooperatif Market, son zamanlarda yaptığı indirimler ile halkın gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde market reyonlarında bulunan ürünlerin fiyatlarının hayli artması nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım Kredi Marketlerde geçerli olmak üzere birçok üründe indirim kararı verilmişti. Bugün (15 Ağustos) kampanyanın başlatılması ile de indirimli ürünler merak konusu oldu. İşte Tarım Kredi Marketteki indirimli ürünler ve fiyatları.

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