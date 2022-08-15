Masterchef Danilo Zanna’nın Ölümden Döndüğü Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Hayata Tutunmanın Tek Çaresi… Neler Oluyor?
Masterchef Türkiye her akşam yeni bölümü ile ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Şef kadrosunda yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların ürünlerini tadarak ana kadroyu oluşturmaya devam ediyor. İşte Masterchef Türkiye ve Danilo Zanna'dan son detaylar..
Masterchef Türkiye her akşam yeni bölümü ile ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Şef kadrosunda yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların ürünlerini tadarak ana kadroyu oluşturmaya devam ediyor. Yaratıcı yemekler her akşam eleme heyecanı yaşatırken şefler içerisinde karakteri ile sevilen Danilo Zanna'nın hayat hikayesi herkesi şaşırttı ve hüzne boğdu. “Bu ürün benim hayatımı kurtardı” dediği o olay ve geçmişte yaşadığı anlar sosyal medyada ilgi gördü.
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15 Ağu 2022 - 14:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.