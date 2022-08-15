- 15 Ağu 2022 - 14:32 G: 15 Ağu 2022 - 14:43

Masterchef Danilo Zanna’nın Ölümden Döndüğü Ortaya Çıktı! Tüyler Diken Diken Oldu; Hayata Tutunmanın Tek Çaresi… Neler Oluyor?

Masterchef Türkiye her akşam yeni bölümü ile ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Şef kadrosunda yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların ürünlerini tadarak ana kadroyu oluşturmaya devam ediyor. İşte Masterchef Türkiye ve Danilo Zanna'dan son detaylar..

Masterchef Türkiye her akşam yeni bölümü ile ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Şef kadrosunda yer alan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacıların ürünlerini tadarak ana kadroyu oluşturmaya devam ediyor. Yaratıcı yemekler her akşam eleme heyecanı yaşatırken şefler içerisinde karakteri ile sevilen Danilo Zanna'nın hayat hikayesi herkesi şaşırttı ve hüzne boğdu. “Bu ürün benim hayatımı kurtardı” dediği o olay ve geçmişte yaşadığı anlar sosyal medyada ilgi gördü.

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15 Ağu 2022 - 14:32 - Magazin

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