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15 Ağu 2022 - 16:55

Şeyma Subaşı Ayrılıp Ayrılıp Barıştığı Sevgilisi İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Dünyada Sadece Sayılı Kişide Var! “Nafaka Nereye Gidiyor Belli Oldu!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın biricik aşkı için aldığı hediye dudakların uçuklamasına neden oldu! Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo için kesenin ağzını açan Şeyma Subaşı’nın aldığı hediyenin ise dünya üzerinde sayılı insanda olduğu ortaya çıktı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Acun’un verdiği nafakalar nereye gidiyor belli oldu” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…