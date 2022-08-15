Şeyma Subaşı Ayrılıp Ayrılıp Barıştığı Sevgilisi İçin Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Dünyada Sadece Sayılı Kişide Var! “Nafaka Nereye Gidiyor Belli Oldu!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın biricik aşkı için aldığı hediye dudakların uçuklamasına neden oldu! Bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo için kesenin ağzını açan Şeyma Subaşı’nın aldığı hediyenin ise dünya üzerinde sayılı insanda olduğu ortaya çıktı! Bunun üzerine birçok kişi ise “Acun’un verdiği nafakalar nereye gidiyor belli oldu” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla 9 yıllık aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ilişkilerinin sadece son senesini evli geçirmişlerdi. 1 yıl kadar evli kalan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı yollarını ayırdıktan sonra başka kişilerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı ise en sonunda bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Meedo’yla yeniden barışmıştı. Şeyma Subaşı’nın sevgilisine barışma hediyesi olarak aldığı şeyse herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.