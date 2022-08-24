24 Ağu 2022 - 23:03
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Bir Küçük Gün Işığı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… Meğer Berk Oktay, Seray Kaya!
Yeni sezonda çarpıcı karakterlerle ekranlarla buluşacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi çekimleri sürüyor. Sizde bu yeni dizi hakkında detayları merak ediyorsanız işte Bir Küçük Gün Işığı dizisinden detaylar...
Yeni sezonda çarpıcı karakterlerle ekranlarla buluşacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi çekimleri sürüyor. Yapımcılığını Nazlı HepTürk'ün üstlendiği dizinin ilk fragmanı sonunda yayınlandı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ön plana çıktı.
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24 Ağu 2022 - 23:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.