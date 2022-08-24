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24 Ağu 2022 - 23:03

Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Bir Küçük Gün Işığı Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… Meğer Berk Oktay, Seray Kaya!

Yeni sezonda çarpıcı karakterlerle ekranlarla buluşacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi çekimleri sürüyor. Sizde bu yeni dizi hakkında detayları merak ediyorsanız işte Bir Küçük Gün Işığı dizisinden detaylar...