- 17 Ağu 2022 - 10:01

TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? TOKİ Ankara Başvuruları Başladı mı, Ne Zaman Başlıyor? İşte Başvuru Takvimi…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projelerine devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni projelerin başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi müjdesi sonrasında heyecan giderek artıyor. İşte TOKİ projesi ile ilgili son detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projelerine devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş yeni projelerin başvuru tarihleri ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı 81 ilde TOKİ sosyal konut projesi müjdesi sonrasında heyecan giderek artıyor. Dev projenin ortaya çıkan yeni detayları ise merak ediliyor. Türkiye’de son dönemde artan konut fiyatlarının ardından TOKİ’den gelen yeni hamleler sonrasında, artan fiyatlar nedeniyle ev almakta zorlanan vatandaşlar için cazip projeler gelmeye devam ediyor.

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17 Ağu 2022 - 10:01 - Gündem

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