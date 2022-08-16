Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! 14. Önlüğün Sahibi İfşa Oldu! Gerçekler Ortalığı Kasıp Kavurdu...Yine Sosyal Medyaya Sızdı… Acun Ilıcalı Bu Gece Delirebilir!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasından gelen ifşalar dur durak bilmiyor! Masterchef Kahini olarak bilinen isimden gelen ifşa herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! 14. önlüğün sahibi öyle bir isim çıktı ki, ortalık kasıp kavruldu! Sosyal medyada sızan ifşa, Acun Ilıcalı’nın bu gece delirebileceğine dair yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlarda yerini almıştı. Yeni grupla, yeni kadro kurulmaya devam etmişti. 18 kişinin yer alacağı Masterchef yarışmasının 13. önlüğü Burak Kaya’ya verilmişti. Sadece 5 kişi sonra ana kadroya alımlar duracak ve yedekteki yarışmacılar kıyasıya mücadeleler vererek ana kadrodaki yerlerini almaya çalışacaklardı! Yarışmanın yeni bölümünde kadroya girecek isimde ortaya çıkınca herkesi şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.