- 17 Ağu 2022 - 09:14

Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti!

Son dönemlerin popüler ismi olan Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan magazin basınında büyük dedikoduların ilgi odağı oldu. Yazın keyfini çıkaran Yasemin Özilhan ile eşi arasındaki ayrılık dedikodularının detayları ve daha fazlası haberimizde...

Son dönemlerin popüler ismi olan Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan magazin basınında büyük dedikoduların ilgi odağı oldu. Yazın keyfini çıkaran Yasemin Özilhan ile eşi arasındaki ayrılık dedikodularına yanıt fotoğraflı şekilde geldi. Fotoğrafı yayınlandıktan sonra yaşananlara son nokta konulmuş olundu.

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17 Ağu 2022 - 09:14 - Magazin

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