Yasemin Özilhan’dan Boşanma İddialarına Son Nokta! Tüm Gemileri Yakmış; Hayatından Çıkarmıştı! Paylaşımı Dengeleri Alt Üst Etti!
Son dönemlerin popüler ismi olan Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan magazin basınında büyük dedikoduların ilgi odağı oldu. Yazın keyfini çıkaran Yasemin Özilhan ile eşi arasındaki ayrılık dedikodularının detayları ve daha fazlası haberimizde...
Son dönemlerin popüler ismi olan Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan magazin basınında büyük dedikoduların ilgi odağı oldu. Yazın keyfini çıkaran Yasemin Özilhan ile eşi arasındaki ayrılık dedikodularına yanıt fotoğraflı şekilde geldi. Fotoğrafı yayınlandıktan sonra yaşananlara son nokta konulmuş olundu.
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17 Ağu 2022 - 09:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.