Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Karıştırdı! “Hande Göğsünün Ucu Gözüküyor!” İncecik Belini Öyle Bir Gösterdi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı!

En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yerini alan Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun süreli bir aşk yaşamıştı. Erçel, Kerem Bürsin’le ayrılık yaşadıktan sonra Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamıştı ama aldatma iddialarından hemen sonra Hande Erçel ayrılma kararı almıştı. Şu sıralar kalbinin boş olduğu bilinen Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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