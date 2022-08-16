Hande Erçel’in İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Karıştırdı! “Hande Göğsünün Ucu Gözüküyor!” İncecik Belini Öyle Bir Gösterdi Ki, Ortalık Alev Alev Yandı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in iç çamaşırsız pozları ortalığı alev alev yaktı! İç çamaşırı giymeyen Hande Erçel’in sosyal medya paylaşımlarına sevenleri ise “Hande göğsünün ucu gözüküyor” yorumlarında bulundular! İncecik belini gösterme tarzıyla herkesi şok içerisinde bırakan Hande Erçel, gündemi sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yerini alan Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun süreli bir aşk yaşamıştı. Erçel, Kerem Bürsin’le ayrılık yaşadıktan sonra Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamıştı ama aldatma iddialarından hemen sonra Hande Erçel ayrılma kararı almıştı. Şu sıralar kalbinin boş olduğu bilinen Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.