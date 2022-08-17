Erol Köse Eski Sevgilisi Gülşen Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bir Aralar Uğruna Ölüyordun!” Tepkiler Arka Arkaya…
Magazin gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer alan başarılı şarkıcı Gülşen hakkında eski sevgilisi Erol Köse’den çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in konserinden bir fotoğrafı paylaşarak tepki çeken açıklamalarda bulunan Erol Köse ile ilgili son detaylar haberimizde...
Magazin gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer alan başarılı şarkıcı Gülşen hakkında eski sevgilisi Erol Köse’den çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in konserinden bir fotoğrafı paylaşarak tepki çeken açıklamalarda bulunan Erol Köse, yıllar sonra gelen itiraf ile herkesi şaşırttı. ‘’Şarkısı patlamayan soyunuyor’’ notuyla paylaşım yapan Erol Köse, bu paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcının tepkisine neden oldu.
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17 Ağu 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.