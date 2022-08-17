- 17 Ağu 2022 - 16:05

Erol Köse Eski Sevgilisi Gülşen Hakkında Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Bir Aralar Uğruna Ölüyordun!” Tepkiler Arka Arkaya…

Magazin gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer alan başarılı şarkıcı Gülşen hakkında eski sevgilisi Erol Köse’den çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in konserinden bir fotoğrafı paylaşarak tepki çeken açıklamalarda bulunan Erol Köse ile ilgili son detaylar haberimizde...

Magazin gündeminde uzun süredir ilk sıralarda yer alan başarılı şarkıcı Gülşen hakkında eski sevgilisi Erol Köse’den çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Gülşen’in konserinden bir fotoğrafı paylaşarak tepki çeken açıklamalarda bulunan Erol Köse, yıllar sonra gelen itiraf ile herkesi şaşırttı. ‘’Şarkısı patlamayan soyunuyor’’ notuyla paylaşım yapan Erol Köse, bu paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcının tepkisine neden oldu.

 

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17 Ağu 2022 - 16:05 - Magazin

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