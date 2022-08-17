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17 Ağu 2022 - 16:06

Masterchef Dilara Başaran’ın Bembeyaz Bikinisi Olay Oldu! Arkasını Döndü; Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Masterchef Yarışmacısıyla Evleneceği Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 kadrosunda bulunan Dilara Başaran, bembeyaz bir bikini giyerek olay üzerine olay yarattı! Arkasını dönerek hem kalça pozu veren hem de fiziğini çok iyi bir şekilde konuşturan Dilara Başaran, ortalığın cayır cayır yanmasına neden oldu! Masterchef yarışmacısıyla evleneceği konuşulan isim, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…