Masterchef Dilara Başaran’ın Bembeyaz Bikinisi Olay Oldu! Arkasını Döndü; Ortalığı Cayır Cayır Yaktı! Masterchef Yarışmacısıyla Evleneceği Konuşuluyordu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 kadrosunda bulunan Dilara Başaran, bembeyaz bir bikini giyerek olay üzerine olay yarattı! Arkasını dönerek hem kalça pozu veren hem de fiziğini çok iyi bir şekilde konuşturan Dilara Başaran, ortalığın cayır cayır yanmasına neden oldu! Masterchef yarışmacısıyla evleneceği konuşulan isim, herkesin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 sezonunda yerini alan Dilara Başaran, yemeklerindeki başarısıyla son 5’e kadar kalmıştı. Finali göremeden yarışmadan ayrılan Dilara Başaran, Somer Şef tarafından hediye şef ceketini almıştı. Aylar sonra şef ceketini henüz üzerine halen giyemediğini açıklayan Dilara Başaran, Masterchef yarışmasının kendisinde bir ukte kaldığını dile getirmişti. Şimdiyse Dilara Başaran, bembeyaz bikinisiyle yürekleri resmen ağızlara getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.