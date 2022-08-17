Buse Varol’un İddialı Paylaşımı Gündemi Salladı Geçti! Alişan Bu Kez Küplere Binebilir, Öyle Bir Görsel Paylaştı Ki…

Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyor. Son olarak eşinin paylaştığı pozlarla yine ortalık karışacak. Özellikle son çocuğunu doğurduktan sonra yavaş yavaş kilo vermeye başlaması daha çok fark edildi. Hızlı kilo verişi yaz sezonuyla da birleşince mayolu pozları ortaya çıktı. Bu hallerine eşi kayıtsız kalamadı.

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