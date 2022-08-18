- 18 Ağu 2022 - 23:19

Birce Akalay’dan Bomba İbrahim Çelikkol Açıklaması! Tatilden Tatile Koşuyorlardı; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Meğer Aşk…

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol sosyal medyanın hem çok tanınan fenomen ismi hem de oyunculukları ile göz dolduran ikilisi. Birkaç dizide başrol oyunculuğu oynamış ve uzun süre vakit geçirmişti. İkilinin arkadaşlığı dostluğa evrildi. Fakat pek çok kesim tarafından bu durum garip karşılandı. İşte sevilen çiftten son detaylar...

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol sosyal medyanın hem çok tanınan fenomen ismi hem de oyunculukları ile göz dolduran ikilisi. Birkaç dizide başrol oyunculuğu oynamış ve uzun süre vakit geçirmişti. İkilinin arkadaşlığı dostluğa evrildi. Fakat pek çok kesim tarafından bu durum garip karşılandı. İkilinin birlikte tatile çıkması ve paylaştıkları pozlarda konuşmaları daha da arttırdı. Tüm bu konuşmalara bir açıklama sonunda geldi. Açıklamayı Birce Akalay yaptı adeta ateş püskürdü!

18 Ağu 2022 - 23:19 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Popun Barbie'si Çelik; "Kimsenin Kimseye Destek Olduğu, Takdir Ettiği Yok" mask
Popun Barbie'si Çelik; "Kimsenin Kimseye Destek Olduğu, Takdir Ettiği Yok"
Seçil Tuna'dan 'Relax'... mask
Seçil Tuna'dan 'Relax'...
Demet Özdemir’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Oğuzhan İki Kere Düşün Evlenmeden!” Tek Bir Kemer Bile… “Aynı Kombini Pazardan 50 Liraya Yaparım!” mask
Demet Özdemir’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Oğuzhan İki Kere Düşün Evlenmeden!” Tek Bir Kemer Bile… “Aynı Kombini Pazardan 50 Liraya Yaparım!”
Lewis Hamilton’dan Serenay Sarıkaya’ya İnanılmaz Teklif! Duyanların Ağzı Açık Kalıyor! Aralarındaki İlişki Herkesi Şaşkına Çevirdi! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki… mask
Lewis Hamilton’dan Serenay Sarıkaya’ya İnanılmaz Teklif! Duyanların Ağzı Açık Kalıyor! Aralarındaki İlişki Herkesi Şaşkına Çevirdi! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki…
İlayda Alişan’ın Sütyenle Sokaklara Çıkması Nefesleri Kökten Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Buralar Alev Aldı Kızım!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
İlayda Alişan’ın Sütyenle Sokaklara Çıkması Nefesleri Kökten Kesti! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… “Buralar Alev Aldı Kızım!” Yorumlar Arka Arkaya…
İbrahim Tatlıses’e Kahreden Haber! Bu Paylaşımdan Sonra Ayakta Duramayacak; Borç Batağı Haberlerinden Sonra… Darbe Üzerine Darbe Alıyor! mask
İbrahim Tatlıses’e Kahreden Haber! Bu Paylaşımdan Sonra Ayakta Duramayacak; Borç Batağı Haberlerinden Sonra… Darbe Üzerine Darbe Alıyor!
Masterchef Burak Kaya’ya O Diziden Bomba Teklif! Yakışıklılığıyla Genç Kızlara Çığlıklar Attırmıştı; Yarışmayı Bırakabilir! “Şefler Hasedinden Çatlıyordur Şimdi!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Burak Kaya’ya O Diziden Bomba Teklif! Yakışıklılığıyla Genç Kızlara Çığlıklar Attırmıştı; Yarışmayı Bırakabilir! “Şefler Hasedinden Çatlıyordur Şimdi!” Neler Oluyor?
Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı’dan Bomba İş Teklifi! Reyting Getirdiğini Görünce Bastı Parayı… Cebinde Milyon Lirayla Gezecek… “Yok Artık Acun!” mask
Survivor Nisa’ya Acun Ilıcalı’dan Bomba İş Teklifi! Reyting Getirdiğini Görünce Bastı Parayı… Cebinde Milyon Lirayla Gezecek… “Yok Artık Acun!”
Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık’ın Son Hali Akıl Karı Değil! Şefken Manken Olmuş; Görenler Hayran Kalıyor… “Biri Acilen İtfaiye Çağırsın, Ben Elendim” mask
Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre Uyanık’ın Son Hali Akıl Karı Değil! Şefken Manken Olmuş; Görenler Hayran Kalıyor… “Biri Acilen İtfaiye Çağırsın, Ben Elendim”
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kanal D’nin “Efsane” Dizisine Girdi! Babası Devreye Girince Anlaşmalar Tamamlandı! Ortalığı Katıp Karıştıracak! “Yok Artık!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Kanal D’nin “Efsane” Dizisine Girdi! Babası Devreye Girince Anlaşmalar Tamamlandı! Ortalığı Katıp Karıştıracak! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kalpleri Acıtan Ayrılık! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Ekranlarda Olmayacak! Son Noktayı Koydu! mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kalpleri Acıtan Ayrılık! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Ekranlarda Olmayacak! Son Noktayı Koydu!
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…
Akaryakıt Zamları Geri Alınmıştı! Benzine İndirim ve Motorine Zam Oranları Delirtti! Benzin, LPG ve Mazot Fiyatları Kaç Lira Oldu? mask
Akaryakıt Zamları Geri Alınmıştı! Benzine İndirim ve Motorine Zam Oranları Delirtti! Benzin, LPG ve Mazot Fiyatları Kaç Lira Oldu?
Araç Alacaklara Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı! mask
Araç Alacaklara Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı!
Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Demet Özdemir’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Oğuzhan İki Kere Düşün Evlenmeden!” Tek Bir Kemer Bile… “Aynı Kombini Pazardan 50 Liraya Yaparım!” mask
Demet Özdemir’in Şıklığının Bedeli Dudak Uçuklatıyor! “Oğuzhan İki Kere Düşün Evlenmeden!” Tek Bir Kemer Bile… “Aynı Kombini Pazardan 50 Liraya Yaparım!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL