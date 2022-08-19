ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü!

Ülkemizde alışveriş denilince akla ilk gelen marketlerden biri de Şok market. Yaygın mağaza yapısı ve sahip olduğu binlerce ürün ile alışverişte vatandaşların gözdesi olan Şok market müşterilerinin taleplerini dikkate alarak yeni kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Şok market bu bağlamda son zamanlarda fiyatları oldukça artan tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıtları hedef aldı. Temel gereksinim ürünlerinden olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu ürünler artan maliyet fiyatları ve ham madde ürünlerindeki pahalılık nedeni ile oldukça yüksek fiyatlara satılmakta. Şok markette bu pahalılığı gündemine alarak bu ürünlerde indirime gitti. İşte Şok marketteki tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıt fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…