ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü!
Şok market dev indirimlere devam ediyor. Her hafta onlarca üründe yüksek indirimler uygulayarak yayınladığı kampanyalara bir yenisini daha ekleyen Şok market, müşterilerinin talebinin yüksek olduğu tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıtlarda indirime gitti. İşte Şok marketteki indirimli tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıt fiyatları.
Ülkemizde alışveriş denilince akla ilk gelen marketlerden biri de Şok market. Yaygın mağaza yapısı ve sahip olduğu binlerce ürün ile alışverişte vatandaşların gözdesi olan Şok market müşterilerinin taleplerini dikkate alarak yeni kampanyalar yayınlamaya devam ediyor. Şok market bu bağlamda son zamanlarda fiyatları oldukça artan tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıtları hedef aldı. Temel gereksinim ürünlerinden olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu ürünler artan maliyet fiyatları ve ham madde ürünlerindeki pahalılık nedeni ile oldukça yüksek fiyatlara satılmakta. Şok markette bu pahalılığı gündemine alarak bu ürünlerde indirime gitti. İşte Şok marketteki tuvalet kâğıdı ve havlu kâğıt fiyatları.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
19 Ağu 2022 - 14:38 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.