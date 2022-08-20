- 20 Ağu 2022 - 09:32

MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…

Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasındaki yerini yayınlanmaya başladığı temmuz ayının başından bu yana alan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdilerde ana kadro yarışı için geri sayıma başladı. Geri sayım sürerken yarışmanın mihenk taşı Mehmet Yalçınkaya oldukça ilginç bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasındaki yerini yayınlanmaya başladığı temmuz ayının başından bu yana alan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şimdilerde ana kadro yarışı için geri sayıma başladı. Yarışmacıları ile dikkat çeken MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dikkat çeken başka bir detayı ise, ünlü şeflerden oluşan jüri üyesi kadrosu oldu. O kadroda yer alan Mehmet Yalçınkaya’nın yıllar öncesinde Yemekteyiz isimli yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına ne zaman katıldı? Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz programına neden katıldı? İşte, detaylar…

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20 Ağu 2022 - 09:32 - Magazin

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