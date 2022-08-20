- 20 Ağu 2022 - 09:11

Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi...

Sahip olduğu yüzlerce ürüne getirdiği indirimler ile müşterilerinin gönlünde taht kuran Carrefoursa market, indirimlerine bir yenisini daha ekleyerek hafta sonuna özel olarak temel gıda ürünlerinde indirime gitti. İşte Carrefoursa marketteki indirimli gıda ürünlerinin listesi.

Türkiye’deki en önemli market zincirleri arasında yer alan Carrefoursa market adeta şov yapıyor. Reyonlarında satışa sunduğu binlerce üründe dev kampanyalar uygulayan Carrefoursa bu hafta sonuna özel Ayçiçek yağı, şeker, un, çay ve bakliyatlar da indirime gitti. Carrefoursa marketteki indirimli temel gıda ürünleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim!

Bal Küpü Küp Şeker 1 kg: 28,90 TL

Kalecik Un 5 kg: 64,90 TL

Marmarabirlik Natural Sızma Zeytinyağı 1 litre: 97,50 TL

Tat Domates Salçası 710 gram: 20,95 TL

Tat Osmancık Pirinç 1 kg: 25,30 TL

Söke Un 1 kg: 18,25 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre: 174,90 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre Teneke: 199,90 TL

Çaykur Tiryaki Çayı 1 kg: 75,90 TL

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20 Ağu 2022 - 09:11 - Gündem

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