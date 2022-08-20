- 20 Ağu 2022 - 11:12

Araç Sahibi Olmak İsteyenlere Müjde! 2022 Ağustos Ayının Fiyatlarına Göre En Ucuz Sıfır Araçlar Belirlendi! İşte En Ucuz Sıfır Otomobillerin Yer Aldığı O İnanılmaz Liste!

Sıfır otomobil fiyatlarının günden güne artmaya devam ettiği son günlerde birçok otomobil markası indirimler uygulamaya başlattı. Bu indirimi fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar ise en ucuz sıfır otomobillerin hangileri olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen 2022 Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyat listesi.

Ülkemizde araç fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarının yüksek olması tüketicileri zor duruma sokarken rekabet fiyatları da zaman zaman araç sahibi olmak isteyenlerin işine yaramakta. Yayınlanan ÖTV Vergisi haberleri ve Rekabet Kurumu’nun sıfır ve 2. El araç satışı ile ilgili yapılan düzenlemeler nedeni ile hem sıfır araç hem de 2. El araç piyasalarında gözle görülür düşüşler yaşanmakta. Yüksek fiyatlar nedeni ile satışların da yavaşlaması otomobil markalarını zorunlu rekabet ortamına sokmakta. Bu nedenle de birçok marka belirli model araçlarında indirime gitmekte. İçerisinde bulunduğumuz Ağustos ayında ise birçok marka araç fiyatlarında indirim uyguladı. İndirimlerin uygulanması ile de sıfır araç hayali kuran vatandaşlar da en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte merak konusu olan 2022 Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları.

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20 Ağu 2022 - 11:12 - Gündem

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