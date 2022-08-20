A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Makarna, Salça, Deterjan Fiyatları Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalıyor! Bu İndirimi Kaçıran Çok Üzülür!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile market reyonlarında satışa sunulan pek çok ürünün etiket fiyatları hayli artmış durumda. Ardı arkası kesilmeyen zamlar tüketicileri zor durumda bırakmaya devam ederken vatandaşların imdadına A101 market yetişiyor. Birçok kampanya ile gönüllere taht kuran A101 market, hafta sonuna özel olarak da birçok üründe indirime gitti. İşte A101’deki indirimli ürünler ve inanılmaz fiyatları.

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 litre: 149 TL

Yumurta 15’li L Boy: 26,90 TL

İpek Köy Domates Salçası 1650 gram: 54,90 TL

Kombinet Dana Kıyma 400 gram: 44,90 TL

Kombinet Dana Kuşbaşı 400 gram: 46,50 TL

Piliç Baget kg: 29,95 TL

Ariel Toz Deterjan 9 kg: 179 TL

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