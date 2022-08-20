- 20 Ağu 2022 - 17:05

Defne Samyeli’nin Büyük Kızı Mor Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı! “Kendall Jenner Yanında Bir Hiç!” İncecik Bel, Kusursuz Fizik, Mükemmel Vücut Oranı…

Akıncı isimli ATV dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan yeni pozlar geldi. Bodrum’dan paylaşım yapan Deren Talu, bikinili halleri ile sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyaca ünlü bir isme benzetildi! İşte Deren Talu ve o seksi pozlarının detayları...

Akıncı isimli ATV dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan yeni pozlar geldi. Bodrum’dan paylaşım yapan Deren Talu, bikinili halleri ile sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyaca ünlü bir isme benzetildi! Peki, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, ne paylaştı? Deren Talu, nasıl bir paylaşım yaptı? Deren Talu kime benzetildi? İşte, detaylar…

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20 Ağu 2022 - 17:05 - Magazin

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