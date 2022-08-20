Defne Samyeli’nin Büyük Kızı Mor Bikinisiyle Fizik Şov Yaptı! “Kendall Jenner Yanında Bir Hiç!” İncecik Bel, Kusursuz Fizik, Mükemmel Vücut Oranı…
Akıncı isimli ATV dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan yeni pozlar geldi. Bodrum’dan paylaşım yapan Deren Talu, bikinili halleri ile sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyaca ünlü bir isme benzetildi! İşte Deren Talu ve o seksi pozlarının detayları...
Akıncı isimli ATV dizisinde rol alarak oyunculuğa adım atan Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’dan yeni pozlar geldi. Bodrum’dan paylaşım yapan Deren Talu, bikinili halleri ile sosyal medya kullanıcıları tarafından dünyaca ünlü bir isme benzetildi! Peki, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, ne paylaştı? Deren Talu, nasıl bir paylaşım yaptı? Deren Talu kime benzetildi? İşte, detaylar…
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20 Ağu 2022 - 17:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.