- 20 Ağu 2022 - 21:14

Özgü Kaya’nın Mini Etekli Paylaşımı “Alevli” Yorumları Yaptırdı! Bacaklarını Boylu Boyunca Paylaşınca… “Ben Elendim!” 0 Hata Fiziğiyle Fırtınalar Estirdi…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! Mini etekli bir paylaşımda bulunan Özgü Kaya, “Alevli” yorumları arka arkaya aldı! Bacaklarını boylu boyuna paylaşan Kaya, 0 hata fiziğiyle adeta fırtınalar estirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu Burak Serdar Şanal’la ayrılma kararı alan Özgü Kaya, herhangi bir aldatma ve ihanet olayının olmadığını açıklamıştı. Anlaşamadıkları için ayrıldıklarını dile getiren Özgü Kaya, şok etkisi yaratmıştı. Hayatına sadece işiyle devam eden Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ağu 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

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