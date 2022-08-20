Özgü Kaya’nın Mini Etekli Paylaşımı “Alevli” Yorumları Yaptırdı! Bacaklarını Boylu Boyunca Paylaşınca… “Ben Elendim!” 0 Hata Fiziğiyle Fırtınalar Estirdi…

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu Burak Serdar Şanal’la ayrılma kararı alan Özgü Kaya, herhangi bir aldatma ve ihanet olayının olmadığını açıklamıştı. Anlaşamadıkları için ayrıldıklarını dile getiren Özgü Kaya, şok etkisi yaratmıştı. Hayatına sadece işiyle devam eden Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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