- 20 Ağu 2022 - 21:14

Şeyma Subaşı’na Dekolte Ayarı! Mısırlı Meedo Bu Kez Sınırları Çizdi; İlişkiye Başlanmadan Hemen Önce… “Şeyma’yı Anca Bu Dize Getirirdi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’na dekolte ayarı verildi! Mısırlı Meedo’nun bu kez ilişki başlamadan hemen önce sınırları çizdiği gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı ise “Şeyma’yı anca bu dize getirirdi” yorumlarında bulundular! Sosyal medyada yankı uyandıran Şeyma Subaşı, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle ilişkisini tamamen bitiren Şeyma Subaşı, sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştu. İlişki biter bitmez soluğu İstanbul’da alan Şeyma Subaşı, muhabirlerin “Mohammed Alsalouss ile yeniden bir barışma olur mu?” sorusuna “Geri dönüşü olmayacak” açıklamasında bulunmuştu ama aşk büyük gelmişti ve ikili yeniden ilişkilerine bir şans vermişti! Peki, şimdi neler oluyor?

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20 Ağu 2022 - 21:14 Ankara- Yaşam

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