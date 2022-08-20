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20 Ağu 2022 - 21:14

Şeyma Subaşı’na Dekolte Ayarı! Mısırlı Meedo Bu Kez Sınırları Çizdi; İlişkiye Başlanmadan Hemen Önce… “Şeyma’yı Anca Bu Dize Getirirdi!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’na dekolte ayarı verildi! Mısırlı Meedo’nun bu kez ilişki başlamadan hemen önce sınırları çizdiği gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı ise “Şeyma’yı anca bu dize getirirdi” yorumlarında bulundular! Sosyal medyada yankı uyandıran Şeyma Subaşı, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…