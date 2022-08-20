Şeyma Subaşı’na Dekolte Ayarı! Mısırlı Meedo Bu Kez Sınırları Çizdi; İlişkiye Başlanmadan Hemen Önce… “Şeyma’yı Anca Bu Dize Getirirdi!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’na dekolte ayarı verildi! Mısırlı Meedo’nun bu kez ilişki başlamadan hemen önce sınırları çizdiği gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı ise “Şeyma’yı anca bu dize getirirdi” yorumlarında bulundular! Sosyal medyada yankı uyandıran Şeyma Subaşı, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle ilişkisini tamamen bitiren Şeyma Subaşı, sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştu. İlişki biter bitmez soluğu İstanbul’da alan Şeyma Subaşı, muhabirlerin “Mohammed Alsalouss ile yeniden bir barışma olur mu?” sorusuna “Geri dönüşü olmayacak” açıklamasında bulunmuştu ama aşk büyük gelmişti ve ikili yeniden ilişkilerine bir şans vermişti! Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.