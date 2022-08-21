Seda Sayan’ın Kocasının Sahne Fiyatı Dudaklarda Yara Yaptı! Evlenir Evlenmez Zam Yaptırmış; 23 Liradan Çıtayı Öyle Bir Yükseltmiş Ki… “Yok Artık!”
Nisan ayında dünya evin giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, her hamlesiyle resmen olay üzerine olay yaratıyor! Seda Sayan’la evlendikten sonra hayatında büyük bir değişim yaşayan Çağlar Ökten’in sahne fiyatı ise dudaklarda uçuktan yara yaptı! Evlenir evlenmez zam yaptığı ortaya çıkan Çağlar Ökten, sosyal medyayı salladı geçti! 23 lira olan sahne fiyatından çıtayı öyle bir yükseltmiş ki…
Sevgililer Günü’nde biricik karısına evlenme teklifi eden Çağlar Ökten, milyonların şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Seda Sayan’dan 25 yaş küçük olmasına rağmen sınırları aşan ve yaşıtlarını eşitleyen ikili, mutlu bir yuva içinde yaşayıp gidiyorlardı. Seda Sayan’ın gözbebeği olarak gördüğü Çağlar Ökten’in sahne fiyatını gören duyan ise neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.