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21 Ağu 2022 - 18:08

Seda Sayan’ın Kocasının Sahne Fiyatı Dudaklarda Yara Yaptı! Evlenir Evlenmez Zam Yaptırmış; 23 Liradan Çıtayı Öyle Bir Yükseltmiş Ki… “Yok Artık!”

Nisan ayında dünya evin giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, her hamlesiyle resmen olay üzerine olay yaratıyor! Seda Sayan’la evlendikten sonra hayatında büyük bir değişim yaşayan Çağlar Ökten’in sahne fiyatı ise dudaklarda uçuktan yara yaptı! Evlenir evlenmez zam yaptığı ortaya çıkan Çağlar Ökten, sosyal medyayı salladı geçti! 23 lira olan sahne fiyatından çıtayı öyle bir yükseltmiş ki…