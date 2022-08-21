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21 Ağu 2022 - 13:49

46 Yaşındaki Nurgül Yeşilçay Mor Mayosuyla Nefes Kesti! “Şarap Gibi Kadınsın!” Sosyal Medya Bu Paylaşımları Konuşuyor! Cayır Cayır Yaktı…

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, genç kızları çatır çatır çatlatacak bir paylaşımda bulundu! 46 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gündem olan Yeşilçay, mor bir mayo giyerek göğüs dekoltesini konuşturdu. Hayranlarından “Şarap gibi kadınsın” yorumlarını alan Nurgül Yeşilçay, ortalığı cayır cayır yaktı! İşte Nurgül Yeşilçay’ın derin göğüs dekolteli mayolu pozları…