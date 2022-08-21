- 21 Ağu 2022 - 13:49 G: 21 Ağu 2022 - 13:59

46 Yaşındaki Nurgül Yeşilçay Mor Mayosuyla Nefes Kesti! “Şarap Gibi Kadınsın!” Sosyal Medya Bu Paylaşımları Konuşuyor! Cayır Cayır Yaktı…

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay, genç kızları çatır çatır çatlatacak bir paylaşımda bulundu! 46 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle gündem olan Yeşilçay, mor bir mayo giyerek göğüs dekoltesini konuşturdu. Hayranlarından “Şarap gibi kadınsın” yorumlarını alan Nurgül Yeşilçay, ortalığı cayır cayır yaktı! İşte Nurgül Yeşilçay’ın derin göğüs dekolteli mayolu pozları…

Uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la Marmaris’te tatil yapan Nurgül Yeşilçay, tatilinden sık sık paylaşımlarda bulunmuştu. Bir bakanı bir daha baktıran yeşil gözlerinin yanı sıra fiziğiyle de ortalığı sallayan Nurgül Yeşilçay’a yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ağu 2022 - 13:49 Ankara- Yaşam

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