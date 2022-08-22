Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya Bakın Nasıl Tanışmışlar! Acun Hasta, Ayça Hemşiresi Olmuş... Meğer Acılarını Hep O Dindirmiş!
Daha önce üç kere evlenen ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, son evliliğini gerçekleştirdiği sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye başlamıştı. O günlerden beri birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile hala birlikte olan Acun Ilıcalı, sevgilisini övmelere de doyamaz hale geldi. İşte detaylar...
Daha önce üç kere evlenen ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, son evliliğini gerçekleştirdiği sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye başlamıştı. O günlerden beri birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile hala birlikte olan Acun Ilıcalı, sevgilisini övmelere de doyamaz hale geldi. Öte yandan merakla takip edilen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinin nasıl tanıştığı ortaya çıktı! Peki, Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya ne zamandır birlikte? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya nasıl, nerede tanıştı? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinin tanışma hikayesi ne? İşte, detaylar…
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22 Ağu 2022 - 23:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.