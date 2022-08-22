Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya Bakın Nasıl Tanışmışlar! Acun Hasta, Ayça Hemşiresi Olmuş... Meğer Acılarını Hep O Dindirmiş!

Daha önce üç kere evlenen ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, son evliliğini gerçekleştirdiği sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye başlamıştı. O günlerden beri birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile hala birlikte olan Acun Ilıcalı, sevgilisini övmelere de doyamaz hale geldi. Öte yandan merakla takip edilen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinin nasıl tanıştığı ortaya çıktı! Peki, Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya ne zamandır birlikte? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya nasıl, nerede tanıştı? Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinin tanışma hikayesi ne? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...