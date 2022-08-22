Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor!
Migros market yayınladığı dev indirimler ile gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Son zamanlarda fiyatları en çok yükselen ürünler olan Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinde indirime giden Migros market ise yok satmaya devam ediyor. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünleri.
Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinin fiyatları son günlerde artması nedeni ile vatandaşlar bu ürünleri uygun şekilde nereden satın alabileceğini araştırıyor. Vatandaşların ise bu talebine cevap veren Migros market sahip olduğu bütün Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinde indirime gitti. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat fiyatları.
Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre: 35,90 TL
Migros Ayçiçek Yağı 1 litre: 34,50 TL
Migros Ayçiçek Yağı 2 litre: 64,50 TL
Komili Natural Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 1 litre: 98,90 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 litre: 92,50 TL
Komili Ayçiçek Yağı 2 litre: 91,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 3 litre: 134,90 TL
Komili Ayçiçek Yağı 4 litre Pet: 129,90 TL
Orkide Ayçiçek Yağı 4 litre: 157,50 TL
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22 Ağu 2022 - 23:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.