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22 Ağu 2022 - 23:29

Migros Market’ten Müjde! Ayçiçek Yağı 34,50 TL, 64,50 TL ve 118 TL... Zeytinyağı 53,50 TL! Nohut, Mercimek, Pirinç 14,50 TL, 19,90 TL, 22,50 TL’den Satışa Sunuluyor!

Migros market yayınladığı dev indirimler ile gönüllere taht kurmaya devam ediyor. Son zamanlarda fiyatları en çok yükselen ürünler olan Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünlerinde indirime giden Migros market ise yok satmaya devam ediyor. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve bakliyat ürünleri.