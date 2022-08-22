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22 Ağu 2022 - 18:38

Survivor Ayşe’nin İmaj Değişimi Dudakları Uçuklattı! Sarışın Halleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı; Esmer Bomba Gibi Gitti, Sarı Fırtına Geldi! Son Hali…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından bir olan Survivor yarışmasında iki yıl üst üste olan Ayşe Yüksel’in imaj değişimi dudakları uçuklattı! Sarışın halleriyle sosyal medyayı ayağa kaldıran yarışmacı Ayşe, esmer bomba olarak bilinen hallerinden sıyrılıp; sarı fırtına olduğunu gösterdi! Ayşe Yüksel’in son halini görenler ise tanıyamadıklarına dair yorumlarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…