Survivor Ayşe’nin İmaj Değişimi Dudakları Uçuklattı! Sarışın Halleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı; Esmer Bomba Gibi Gitti, Sarı Fırtına Geldi! Son Hali…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından bir olan Survivor yarışmasında iki yıl üst üste olan Ayşe Yüksel’in imaj değişimi dudakları uçuklattı! Sarışın halleriyle sosyal medyayı ayağa kaldıran yarışmacı Ayşe, esmer bomba olarak bilinen hallerinden sıyrılıp; sarı fırtına olduğunu gösterdi! Ayşe Yüksel’in son halini görenler ise tanıyamadıklarına dair yorumlarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında boy gösteren Ayşe Yüksel, yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. 2021 sezonundan sonra adaya yeniden gitmek istediğine dair yorumlarda bulunan Ayşe Yüksel, All Star teklifi gelince reddetmişti ama çok geçmeden yarışmadaki yerini almıştı. All Star’dan sonra komple bir değişim yaşayan Yüksel, sarışın halleriyle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.