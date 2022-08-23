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23 Ağu 2022 - 10:26

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında “Soyadı” Krizi! Sırf Bu Yüzden Mahkemelik Olmuşlardı; Sular Durulmuyor! Daha 3 Ay Önce Evlendiği Kocasıyla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında “Soyadı” krizi yaşanmaya başladı! Sırf bu yüzden bir ay önce mahkemelik olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında sular durulmuyor! 3 ay önce dünya evine giren Seda Sayan, öyle bir sebepten kocasıyla birbirine girdi ki…