Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında “Soyadı” Krizi! Sırf Bu Yüzden Mahkemelik Olmuşlardı; Sular Durulmuyor! Daha 3 Ay Önce Evlendiği Kocasıyla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında “Soyadı” krizi yaşanmaya başladı! Sırf bu yüzden bir ay önce mahkemelik olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında sular durulmuyor! 3 ay önce dünya evine giren Seda Sayan, öyle bir sebepten kocasıyla birbirine girdi ki…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, düğün işini çok uzatmadan Nisan’ın son günlerinde dünya evine girmişti. Normalde 7 Mayıs tarihinde düğün yapacak olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, vize sorunları yaşayınca düğünü öne çekmişlerdi. Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük kocasının düğününe Çağlar Ökten’e tepkili olduğu konuşulan Oğulcan Engin adım bile atmamıştı. Sevgilisiyle ciğer yiyen Oğulcan Engin, iddialara göre annesine “Sessiz sedasız evlen” demişti! Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.