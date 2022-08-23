- 23 Ağu 2022 - 21:33

Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Aziz’in yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü! Show TV’nin kalemini kırdığı Aziz dizisi, milyonlara hayatının şokunu yaşattı! Neden dizinin yayından kaldırıldığı ise büyük bir merak konusu haline geldi! Sosyal medyayı sallayan bu durum, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Damla Sönmez ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisinin son bölümü Haziran ayı gibi ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Aziz dizisinin yeni sezonunun yakında başlayacağına dair binlerce paylaşım arka arkaya gelirken; gelen son dakika kararıyla dizinin yayının yayından kaldırılması sevenlerini yerle bir etmişti. Peki, Aziz dizisi neden bir anda final oldu?

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23 Ağu 2022 - 21:33 Ankara- Yaşam

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