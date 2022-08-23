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23 Ağu 2022 - 21:33

Aziz Dizisinin Neden Yayından Kaldırıldığı Ortaya Çıktı! Show TV Kalemlerini Kırdı, Attı; Milyonlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer Sırf Bu Yüzden…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Aziz’in yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü! Show TV’nin kalemini kırdığı Aziz dizisi, milyonlara hayatının şokunu yaşattı! Neden dizinin yayından kaldırıldığı ise büyük bir merak konusu haline geldi! Sosyal medyayı sallayan bu durum, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…