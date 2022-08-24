Ayçiçek Yağlarında İndirim Furyası Başladı! Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, Şok Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları!

Yeni yıldan bu yana en çok zam alan temel besinlerden biri olan ayçiçek yağları gerek hasat döneminin gelmesi gerekse Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan temel besin indirimlerinin ardından diğer zincir marketlerde de indirime girmeye başladı. Özellikle Şok marketleri, ayçiçek yağı fiyatlarını bu hafta itibariyle bir hayli düşürdü! Peki, ayçiçek yağlarında indirim var mı? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, hangi markette daha ucuz? İşte A101, Bim, Migros, Şok market güncel ayçiçek yağı fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...