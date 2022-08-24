Ayçiçek Yağlarında İndirim Furyası Başladı! Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, Şok Market Güncel Ayçiçek Yağı Fiyatları!
Yeni yıldan bu yana en çok zam alan temel besinlerden biri olan ayçiçek yağları gerek hasat döneminin gelmesi gerekse Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan temel besin indirimlerinin ardından diğer zincir marketlerde de indirime girmeye başladı. İşte fiyatlara yansıyan son ayçiçek yağı indirimin detayları...
Yeni yıldan bu yana en çok zam alan temel besinlerden biri olan ayçiçek yağları gerek hasat döneminin gelmesi gerekse Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan temel besin indirimlerinin ardından diğer zincir marketlerde de indirime girmeye başladı. Özellikle Şok marketleri, ayçiçek yağı fiyatlarını bu hafta itibariyle bir hayli düşürdü! Peki, ayçiçek yağlarında indirim var mı? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, hangi markette daha ucuz? İşte A101, Bim, Migros, Şok market güncel ayçiçek yağı fiyatları…
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24 Ağu 2022 - 23:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.