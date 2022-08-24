Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef evinde bomba bir kavga yükseldi! Şeflerin ayırmak zorunda kaldığı Masterchef yarışmacıları, Acun Medya araya girmeseydi resmen birbirilerine gireceklerdi! “Toplama kampı gibiler” yorumlarını alan bu durum sonrasında iki isim arasında film koptu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Şeflerin istedikleri yemekleri en iyi çıkaran takım Maviler olmuştu ve Kırmızı takım doğrudan potaya gitmişti. Dokunulmazlık oyunu oynayan Kırmızı takımdan Ayaz dokunulmaz olup kendisini korumaya alırken; Fatma Nur’u ise potaya göndermişti. Takım oylaması sonucunda Fatma Nur’un hemen ardından Kaan potaya girmişti. Peki, Masterchef evinde nasıl bir kavga çıktı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.