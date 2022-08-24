Masterchef Evinde Bomba Kavga! Şefler Ayırmak Zorunda Kaldı; Acun Medya Araya Girmeseydi… “Toplama Kampı Gibiler!” O İkim Arasında Film Kopmuş…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Şeflerin istedikleri yemekleri en iyi çıkaran takım Maviler olmuştu ve Kırmızı takım doğrudan potaya gitmişti. Dokunulmazlık oyunu oynayan Kırmızı takımdan Ayaz dokunulmaz olup kendisini korumaya alırken; Fatma Nur’u ise potaya göndermişti. Takım oylaması sonucunda Fatma Nur’un hemen ardından Kaan potaya girmişti. Peki, Masterchef evinde nasıl bir kavga çıktı?

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