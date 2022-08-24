İlayda Alişan, Islak Bikinisiyle Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kalbimin Ritmini Bozmaya Ne Hakkın Var!” Görenler Yanıp Tutuşuyor, “Ateşli” Yorumlar Gırla…
Seversin dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle milyonlara kendisini bir kez daha kanıtlayan İlayda Alişan’ın ıslak bikinisiyle yapmış olduğu paylaşımlar yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Hayranlarından “Kalbimin ritmini bozmaya ne hakkın var” yorumlarını alan Alişan, görenlerin adeta yanıp tutulmasına neden oldu! Çekici pozlarıyla “Ateşli” yorumları gırla alan güzel isim İlayda Alişan, fiziğini konuşturdu! İşte merak edilenler…
Çukur dizisinde hayat verdiği Akşın karakteriyle milyonlara oyunculuk yeteneklerini kanıtlayan güzel oyuncu İlayda Alişan, daha sonra ise Netflix’in orijinal yapımlarından birinde rol alarak adını dünya çapında duyurmuştu. Seversin dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle milyonların kalbini çalan İlayda Alişan’ın yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.