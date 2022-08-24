Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Ağu 2022 - 13:48

İlayda Alişan, Islak Bikinisiyle Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Kalbimin Ritmini Bozmaya Ne Hakkın Var!” Görenler Yanıp Tutuşuyor, “Ateşli” Yorumlar Gırla…

Seversin dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle milyonlara kendisini bir kez daha kanıtlayan İlayda Alişan’ın ıslak bikinisiyle yapmış olduğu paylaşımlar yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Hayranlarından “Kalbimin ritmini bozmaya ne hakkın var” yorumlarını alan Alişan, görenlerin adeta yanıp tutulmasına neden oldu! Çekici pozlarıyla “Ateşli” yorumları gırla alan güzel isim İlayda Alişan, fiziğini konuşturdu! İşte merak edilenler…