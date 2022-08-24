- 24 Ağu 2022 - 16:30

Migros Market’ten İnanılmaz Kampanya! Bakliyat, Şeker ve Makarna Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 9 TL, 24 TL, 26 TL’lik Fiyatları Görenler 3’er 5’er Satın Alıyor!

Vatandaşların sevgilisi haline gelen Migros market dev indirimlerinden birini daha yayınladı. Bakliyat, şeker ve makarna reyonlarında büyük indirimler yapan Migros marketin indirimli ürünleri ise şu şekilde…

Ülkemizdeki en büyük zincir marketler arasında yer alan Migros market inanılmaz kampanyalar ile zirveye oynamaya devam ediyor. Yayınladığı inanılmaz kampanyalara bir yenisini daha ekleyen Migros market, bakliyat, şeker ve makarna ürünlerinde indirime gitti. İşte Migros marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Migros Baldo Pirinç 1 kg: 24,75 TL

Migros Baldo Pirinç 2,5 kg: 59,50 TL

Yayla Baldo Gönen Pirinç 2 kg: 77,90 TL

Yayla Yerli Osmancık Pirinç 2 kg: 59,90 TL

Migros Pilavlık İthal Pirinç 2,5 kg: 35,25 TL

Migros Osmancık Pirinç 1 kg: 23,95 TL

Migros Pilavlık İthal Pirinç 1 kg: 14,50 TL

Migros Kırık Pirinç 1 kg: 15,50 TL

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24 Ağu 2022 - 16:30 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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