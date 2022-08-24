Migros Market’ten İnanılmaz Kampanya! Bakliyat, Şeker ve Makarna Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 9 TL, 24 TL, 26 TL’lik Fiyatları Görenler 3’er 5’er Satın Alıyor!
Vatandaşların sevgilisi haline gelen Migros market dev indirimlerinden birini daha yayınladı. Bakliyat, şeker ve makarna reyonlarında büyük indirimler yapan Migros marketin indirimli ürünleri ise şu şekilde…
Ülkemizdeki en büyük zincir marketler arasında yer alan Migros market inanılmaz kampanyalar ile zirveye oynamaya devam ediyor. Yayınladığı inanılmaz kampanyalara bir yenisini daha ekleyen Migros market, bakliyat, şeker ve makarna ürünlerinde indirime gitti. İşte Migros marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Migros Baldo Pirinç 1 kg: 24,75 TL
Migros Baldo Pirinç 2,5 kg: 59,50 TL
Yayla Baldo Gönen Pirinç 2 kg: 77,90 TL
Yayla Yerli Osmancık Pirinç 2 kg: 59,90 TL
Migros Pilavlık İthal Pirinç 2,5 kg: 35,25 TL
Migros Osmancık Pirinç 1 kg: 23,95 TL
Migros Pilavlık İthal Pirinç 1 kg: 14,50 TL
Migros Kırık Pirinç 1 kg: 15,50 TL
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
24 Ağu 2022 - 16:30 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.