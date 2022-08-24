- 24 Ağu 2022 - 18:23 G: 24 Ağu 2022 - 18:35

Masterchef Hamza Mercimek’ten Bomba Açıklama! İki Böbreği İflas Etmişti, Son Dakika Bilgisi Geldi! Milyonlar Gözyaşlarına Boğulacak, Yürekler Sızım Sızım…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 yılında yer alan Hamza Mercimek’ten bomba bir açıklama geldi! İki böbreği de iflas eden Hamza Mercimek’ten gelen haber, hayranlarını gözyaşlarına boğdu! Yürekleri sızım sızım sızlatan Hamza Mercimek’in sevenleri ise gelen son haberiyle sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ana kadrosu kurulduktan hemen sonra eski yarışmacılar; yeni sezon için tezgah başına geçmişlerdi. Masterchef’in yeni kadrosuna önlüklerini teslim etmek için gelen yarışmacılardan bir isim eksikti: Hamza Mercimek… Hayranlarının kafalarında soru işaretleri bırakan Hamza Mercimek’in canlı yayın bağlantısı yaparak; sevenlerine selam vermesi korkutmuştu! Peki, neler oluyor?

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24 Ağu 2022 - 18:23 Ankara- Yaşam

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