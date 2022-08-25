Gizli Saklı’nın Aşıkları Gizli Saklı Bırakmadı! Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki, Ağızlar Açık Kalıyor! Sosyal Medya Bu Görseli Konuşuyor…

Dizi setinden doğan son aşklardan biri olan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti, ilk kez birlikte görüntülendi. Tatilden döner dönmez soluğu İstanbul sokaklarında alan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çiftinin kameralara yansıyan halleri bir hayli dikkat çekti! Peki Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ne zamandır birlikte? Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti, objektiflere nasıl takıldı? İşte, detaylar…