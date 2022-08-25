Gizli Saklı’nın Aşıkları Gizli Saklı Bırakmadı! Öyle Bir Görüntü Verdiler Ki, Ağızlar Açık Kalıyor! Sosyal Medya Bu Görseli Konuşuyor…
Dizi setinden doğan son aşklardan biri olan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti, ilk kez birlikte görüntülendi. Tatilden döner dönmez soluğu İstanbul sokaklarında alan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çiftinin kameralara yansıyan halleri bir hayli dikkat çekti! İşte detaylar...
Dizi setinden doğan son aşklardan biri olan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti, ilk kez birlikte görüntülendi. Tatilden döner dönmez soluğu İstanbul sokaklarında alan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çiftinin kameralara yansıyan halleri bir hayli dikkat çekti! Peki Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ne zamandır birlikte? Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çifti, objektiflere nasıl takıldı? İşte, detaylar…
25 Ağu 2022 - 16:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.