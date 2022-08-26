Songül Karlı’nın İç Çamaşırsız Yatak Pozu Başları Döndürdü! “Nesin Sen? Kraliçe Falan Mı?” Oğlu Bu Paylaşımdan Sonra Zıplayabilir! Yaktı, Yıktı…

Hem estetikleriyle hem de dekolteleriyle çok konuşulan ünlüler arasında yerini alan Songül Karlı, geçtiğimiz yıl bomba bir açıklamada bulunmuştu. Bikinili bir paylaşımda bulunan Songül Karlı, oğlunun bu paylaşımdan rahatsız olduğunu açıklamıştı. Furkan Efe isimli oğlunun Songül Karlı’ya “Anne Youtube giriyorum, hep bir yerlerin konuşuluyor!” dediğini dile getirmişti. Yatağının üzerinde iç çamaşırsız bir paylaşımda bulunan Songül Karlı’nın paylaşımı ise oğlunu çok kızdıracak cinsten!

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