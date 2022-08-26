Hande Erçel’in Kardeşi İpli Bikinisiyle “Fizik Nedir” Öğretti! Sırılsıklam Hallerini Paylaştı; Bakanlar Büyülenip Kaldı! “Yandı Buralar Gamze Hanım!”
Oyuncu Hande Erçel’in güzeller güzeli kardeşi Gamze Erçel, ipli bir bikini giyerek resmen “Fizik nedir” herkese gösterdi! Sırılsıklam hallerini paylaşarak; bakanların büyülenip kalmasına neden olan Hande Erçel’e sevenleri ise “Yandı buralar Gamze Hanım” yorumları yapıldı! İşte Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in nefes kesen bikinili pozları…
Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapmış olan 30 yaşındaki Gamze Erçel; Hayat Ağacı, Çılgın Dershane Üniversite ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi birçok projede yer almıştı. Güzel oyuncu daha sonra evlilik kararı aldı ve ekranlardan elini ayağını çekti. Moda tasarımı mezunu olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in şimdilerde sosyal medya fenomenliği yaptığı biliniyor! Peki, güzel isim Gamze Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.