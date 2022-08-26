Hande Erçel’in Kardeşi İpli Bikinisiyle “Fizik Nedir” Öğretti! Sırılsıklam Hallerini Paylaştı; Bakanlar Büyülenip Kaldı! “Yandı Buralar Gamze Hanım!”

Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapmış olan 30 yaşındaki Gamze Erçel; Hayat Ağacı, Çılgın Dershane Üniversite ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi birçok projede yer almıştı. Güzel oyuncu daha sonra evlilik kararı aldı ve ekranlardan elini ayağını çekti. Moda tasarımı mezunu olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel’in şimdilerde sosyal medya fenomenliği yaptığı biliniyor! Peki, güzel isim Gamze Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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