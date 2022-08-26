Survivor Ayşe’nin Son Hali Dalga Konusu Oldu! Bikinili Yatak Pozu Unutulmadan Yeni Bir Skandal Patladı! “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel’in son hali dalga konusu oldu! Bikinili yatak pozu halen unutulmamışken patlayan yeni bir skandal, Acun Ilıcalı’ya göndermelere neden oldu! Birçok kişi Acun Ilıcalı’ya seslenerek, “Acun, arada ünlü ettiklerini kontrol etsene! Bela oluyorlar” yorumlarında bulundular! İşte Ayşe Yüksel’in çok konuşulan o pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında boy gösteren Ayşe Yüksel, kalplerde şampiyon olmayı başarmıştı. Survivor 2021 yarışmasından sonra All Star yarışmasına katılmayacağının altını defalarca kez çizmişti ama All Star başladıktan 1,5 ay sonra başarılı isim kadrodaki yerini almıştı. Survivor All Star’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’in son hali dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.