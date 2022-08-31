- 31 Ağu 2022 - 00:12 G: 31 Ağu 2022 - 00:13

TOKİ Başvuruları İle İlgili Önemli Tarih Açıklandı! TOKİ Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Kimler Başvurabilir? Başvurular Nasıl Nereye Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olacak TOKİ Sosyal Konut Projesi İle ilgili başvuru tarihi ve detayları belirlendi. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler etkisini evler üzerinde de göstermeye devam ediyor. Artan enflasyon ve kurlar nedeni ile hayat pahalılığının daha da arttığı son günlerde vatandaşların en büyük problemleri arasında ev kiraları ve ev fiyatları bulunmakta.

Ev fiyatları ile özellikle ev kiralarının artması vatandaşların gündeminde yer eden problemler arasında yer alıyor. Artan kiralar nedeni ile de kira değerinin fazlaca artması ile vatandaşlar da ev satın almaya yöneliyor ancak ev fiyatları da kiraların ardında kalmayarak yükseliyor.

Bu bağlamda vatandaşların bu problemini gündemine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabine ekibi soruna bir çözüm olarak 81 ilde Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçiriyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili başvuru tarihi ve diğer detaylar ise belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar.

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31 Ağu 2022 - 00:12 - Gündem

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