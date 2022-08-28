Masterchef Yarışmasında Skandal Alkol Sorunu! Yarışmacılar Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki, İnanılır Gibi Değil! Acun Ilıcalı’nın Kan Beynine Sıçrayacak!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir alkol sorunu patlak verdi! Yarışmacıların, Acun Medya’dan istedikleri, inanılır gibi bulunmadı. Hayatında bir kez bile ağzına alkol sürmemiş ve alkolden hiç hoşlanmayan Acun Ilıcalı’nın yarışmacıların istediklerini duyunca; kan beynine sıçrayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yedeklerin kıyasıya yarıştığı Masterchef’te Görkem günün kazananı olmuştu. Defalarca kez ana kadroya girme hakkını kaybeden Görkem’in ana kadroda yer alması sevenlerimi havalara uçurmuştu. Masterchef yarışmasının yeni bölümlerinin ekranlara geldiği anlarda yarışmacıların alkol sorunu yaşaması ortalığı karıştırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.