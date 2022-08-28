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28 Ağu 2022 - 10:27

Masterchef Yarışmasında Skandal Alkol Sorunu! Yarışmacılar Acun Medya’dan Öyle Bir Şey İstedi Ki, İnanılır Gibi Değil! Acun Ilıcalı’nın Kan Beynine Sıçrayacak!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bomba bir alkol sorunu patlak verdi! Yarışmacıların, Acun Medya’dan istedikleri, inanılır gibi bulunmadı. Hayatında bir kez bile ağzına alkol sürmemiş ve alkolden hiç hoşlanmayan Acun Ilıcalı’nın yarışmacıların istediklerini duyunca; kan beynine sıçrayacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilenler…