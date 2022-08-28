- 28 Ağu 2022 - 13:37 G: 28 Ağu 2022 - 14:05

Kardeşlerim Dizisinde Tüyler Ürperten Ölüm! “Keşke Başlamasaydı!” İlk Bölümden Yayından Kaldırılırsa Şaşırmayın; Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki... “Yok Artık!”

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den tüyler ürperten bir ölüm haberi geldi! Dizi izleyicisinin son noktaya geldiği ve “Keşke başlamasaydı” dediği Kardeşlerim dizisinin, ilk bölümden yayından kaldırılması beklenmeye başlandı! Fragmanda ekranlara gelen sahne seyircilerin tüylerini ürpertirken; birçok kişi ise “Yok artık” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin 3 Eylül’de yeniden ekranlara geleceği biliniyordu. Ekranların yıldızı konumuna gelen Kardeşlerim dizisi, hem hikayesiyle hem de oyuncularıyla milyonları ekranlara kilitliyordu. Heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni sezonu tepkilere neden oldu! Dizinin yayından kaldırılma ihtimali bile konuşulmaya başladı! İşte merak edilenler…

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28 Ağu 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

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Kardeşlerim Dizisinde Tüyler Ürperten Ölüm! “Keşke Başlamasaydı!” İlk Bölümden Yayından Kaldırılırsa Şaşırmayın; Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki... “Yok Artık!” mask
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