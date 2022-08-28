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28 Ağu 2022 - 13:37

Kardeşlerim Dizisinde Tüyler Ürperten Ölüm! “Keşke Başlamasaydı!” İlk Bölümden Yayından Kaldırılırsa Şaşırmayın; Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki... “Yok Artık!”

ATV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den tüyler ürperten bir ölüm haberi geldi! Dizi izleyicisinin son noktaya geldiği ve “Keşke başlamasaydı” dediği Kardeşlerim dizisinin, ilk bölümden yayından kaldırılması beklenmeye başlandı! Fragmanda ekranlara gelen sahne seyircilerin tüylerini ürpertirken; birçok kişi ise “Yok artık” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…